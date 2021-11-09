Hürriyet gazetesi, Ertuğrul Özkök ile yollarını ayırdı

Hürriyet gazetesi, yazarı ve eski genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök ile yollarını ayırdı.

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Simavi ailesi ve Doğan Holding sahipliğini kapsayan dönemde 20 yıl aralıksız Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği yapan ve bu görevden alındığı aralık 2009'dan beri köşe yazan Ertuğrul Özkök, gazeteden ayrıldı.

Hürriyet, Özkök'le yollarını ayırdı

Resmen açıklanmayan ancak yalanlanmayan bilgilere göre, Hürriyet gazetesi Özkök’le yollarını ayırdı.

Halay görüntüleriyle tartışılmıştı

Ertuğrul Özkök, son olarak ekim ayında sanatçı Ahmet Güneştekin’in Diyarbakır’da açtığı sergi vesilesiyle düzenlenen gecede çekilen “halay” görüntüleriyle tartışma konusu olmuştu.