Hürmüz Boğazı'nda hareketli saatler: İran hava savunmasından İHA müdahalesi!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde MQ-1 tipi bir insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek vurulduğunu duyurdu. ABD ordusundan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Esma Gül Özen
Esma Gül Özen
Hürmüz Boğazı'nda hareketli saatler: İran hava savunmasından İHA müdahalesi!
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Devrim Muhafızları Ordusu, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı semalarında MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu ifade edildi.

ABD TARAFINDAN AÇIKLAMA GELMEDİ 

ABD ordusundan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD tarafından 1990'larda üretilen MQ-1 tipi İHA, ilk olarak gözlem ve ileri keşif amaçlı kullanılmak üzere planlanmıştı. Daha sonra bu İHA'lara yeni kameralar ve füzeler eklendi.

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