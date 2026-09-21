Hürmüz Boğazı'nda hareketli saatler: İran hava savunmasından İHA müdahalesi!
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde MQ-1 tipi bir insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek vurulduğunu duyurdu. ABD ordusundan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Esma Gül Özen
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Devrim Muhafızları Ordusu, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı semalarında MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu ifade edildi.
ABD TARAFINDAN AÇIKLAMA GELMEDİ
ABD ordusundan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
ABD tarafından 1990'larda üretilen MQ-1 tipi İHA, ilk olarak gözlem ve ileri keşif amaçlı kullanılmak üzere planlanmıştı. Daha sonra bu İHA'lara yeni kameralar ve füzeler eklendi.