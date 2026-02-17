Hurmada büyük hile! İç rengi açık mı olmalı koyu mu?
Ramazan ayında orucumuzu açarken en çok özlediğimiz lezzetlerden biri hurmalardır. Ancak her yerde bulduğumuz hurmaların bazılarına hile karıştırılabiliyor. "Hurma alırken nelere dikkat etmeliyiz?" diye soruyorsanız işte bu yazıda hurma seçerken dikkat etmeniz gereken önemli ipuçlarını bulabilirsiniz.
Ramazan ayı, hurma ile oruç açmanın keyfi bir başka olur. Fakat maalesef hurma alırken dikkat edilmesi gereken pek çok nokta var. Bazı hurmalar tatlandırıcılarla işlenmiş ya da doğru şekilde saklanmamış olabilir. İşte merak ettiğiniz tüm detaylar!
HURMANIN İÇ RENGİNE DİKKAT ETMEMEK!
Tezgâhtaki hurmalar dışarıdan ne kadar cezbedici görünse de, gerçek tazelikleri ancak içlerinden anlaşılır. Her ne kadar görsel olarak iştah açıcı olsalar da, hurmanın içini mutlaka kontrol etmek önemlidir. Çünkü, hurmanın içindeki renk, tazeliği hakkında doğrudan bilgi verir.
Eğer hurmanın içi koyu bir renge sahipse, bu bayat olduğuna işaret eder. Taze hurmanın içi ise daha açık tonlarda olmalıdır ve tat açısından da daha lezzetlidir. Hurma alırken bu basit kontrolü yapmak, kaliteli ve taze ürün seçmenize yardımcı olur.
DIŞININ PARLAKLIĞINA ALDANMAYIN!
Doğal olarak yetişen hiçbir meyve, tıpkı hurma gibi, kabuğunda yapay bir parlaklık barındırmaz. Ancak bazı satıcılar, ürünlerinin daha çekici görünmesi için hurmaların dış yüzeyine parlatıcılar sürer. Bu teknik, hurmanın doğallığını bozar ve sağlıklı olduğunu düşündüğümüz bir ürünü aslında olduğundan farklı gösterir.