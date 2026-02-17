Hurmada büyük hile! İç rengi açık mı olmalı koyu mu?

DIŞININ PARLAKLIĞINA ALDANMAYIN!

Doğal olarak yetişen hiçbir meyve, tıpkı hurma gibi, kabuğunda yapay bir parlaklık barındırmaz. Ancak bazı satıcılar, ürünlerinin daha çekici görünmesi için hurmaların dış yüzeyine parlatıcılar sürer. Bu teknik, hurmanın doğallığını bozar ve sağlıklı olduğunu düşündüğümüz bir ürünü aslında olduğundan farklı gösterir.