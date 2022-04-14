Hurdalar bile 40 bin TL! İkinci el araçlara KDV zammı fiyatları uçurdu: Sıfır araçlara büyük zam kapıda
Otomotiv sektöründe araç alım satımı yapanların ödediği KDV'nin nisan ayı itibarıyla yüzde 1'den 18'e çıkarılması, ikinci el araç fiyatlarında beklenenin de üzerinde zamlara yol açtı.
Nisan ayı itibarıyla otomotiv sektöründe araç alım satımı yapanların ödediği KDV oranının yüzde 1’den yüzde 18’e çıkarılması, ikinci el fiyatlarında yeni zamlara yol açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni düzenlemenin kurumsal ikinci el işi yapan firmaların maliyetlerini artıracağı, bunun da fiyatlara yüzde 2 civarında yansıyacağına yönelik beklentiler oluşmuştu. Yapılan zamlar ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Satışlar düştü: Zaten en durgun günlerini yaşadığı belirtilen pazarda, fiyatların geldiği seviyeden dolayı satışların da düşmeye devam ettiği belirtildi.
Hurdalar bile 40 bin TL: İkinci el araçta 100 bin liranın altındaki araçların hurdaya döndüğü, 2020 başında 5-10 bin TL olan hurda araçların bile 40 bin liraya çıktığı belirtilmişti.