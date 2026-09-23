Hurda teşviki ÖTV indirimi çıkacak mı? 2026 son durum ve emeklilere ÖTV’siz araç teklifi

Vatandaşlar "Hurda teşviki çıkacak mı?", "ÖTV indirimi ne zaman gelecek?", "Emeklilere ÖTV’siz araç yasası kabul edildi mi?" sorularına yanıt arıyor. 2026 yılında hurda teşviki ve ÖTV muafiyeti beklentisi otomobil piyasasının önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

25 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni araç alımında ÖTV avantajı sağlanmasına yönelik teklifler ile bazı emekli gruplarına ÖTV istisnası getirilmesini amaçlayan düzenlemeler Meclis gündeminde bulunuyor.

HURDA TEŞVİKİ ÖTV İNDİRİMİ ÇIKACAK MI?

Hurda teşviki kapsamında eski araçların geri dönüşüme verilmesi karşılığında yeni araç alımında ÖTV avantajı sağlanmasına yönelik kanun teklifleri bulunuyor. Ancak söz konusu düzenlemeler henüz yasalaşmış değil. Bu nedenle yürürlükte olan yeni bir hurda teşviki uygulaması bulunmuyor.

Düzenlemenin kabul edilmesi halinde hangi araçların kapsama alınacağı, yaş sınırı ve ÖTV indiriminin şartları kanun metnine göre netleşecek.

25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇLARDA ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

Hurda teşvikiyle ilgili bazı tekliflerde 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni araç alımında ÖTV istisnası uygulanması öngörülüyor. Bazı tekliflerde ise 20 yaş ve üzerindeki araçların kapsama alınması gündeme geliyor.

Araç yaşı, alınabilecek yeni aracın özellikleri ve uygulanacak vergi avantajı, düzenlemenin yasalaşması halinde kesinlik kazanacak.

EMEKLİLERE ÖTV’SİZ ARAÇ YASASI KABUL EDİLDİ Mİ?

Emeklilere ÖTV’siz araç imkanı getirilmesini amaçlayan kanun teklifleri TBMM gündeminde yer alıyor. Ancak bu teklifler henüz Meclis Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaşmadı.

Bazı tekliflerde belirli şartları taşıyan emeklilere bir defaya mahsus ÖTV istisnası uygulanması ve bu kapsamda alınan araçların belirli süre satılamaması gibi düzenlemeler bulunuyor.

ÖTV’SİZ ARAÇ TEKLİFİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Meclis gündemindeki tekliflerde tüm emeklilere otomatik olarak ÖTV muafiyeti verilmesi yerine, belirli şartları taşıyan gruplara yönelik düzenlemeler yer alıyor.

Tekliflerin kapsamı, yasama süreci tamamlanmadan kesinleşmiş bir hak olarak değerlendirilemiyor.

HURDA TEŞVİKİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Hurda teşviki henüz yasalaşmadığı için bu kapsamda resmi başvuru süreci de başlamış değil. Vatandaşların hurda araç teslim ederek ÖTV’siz araç alma hakkı şu aşamada yürürlükte bulunmuyor.

Düzenlemenin kabul edilmesi halinde başvuru şartları, gerekli belgeler ve süreçle ilgili ayrıntılar resmi kurumlar tarafından açıklanacak.

2026 HURDA TEŞVİKİ VE ÖTV’SİZ ARAÇTA SON DURUM

Hurda teşviki ve emeklilere ÖTV istisnası getirilmesi konusundaki teklifler Meclis sürecinde bulunuyor. Düzenlemelerin yürürlüğe girip girmeyeceği, TBMM’deki yasama süreci ve yapılacak resmi açıklamalarla belli olacak.