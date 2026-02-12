Hurda teşviki ne zaman çıkacak? ÖTV'siz araç listesi...

Hurda teşviki 2026 nedir, kimleri kapsıyor?

Kulislerde konuşulan düzenlemeye göre; 25 yaş ve üzerindeki araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, Türkiye’de üretilen ve belirli yerlilik oranını sağlayan sıfır kilometre araçlarda ÖTV avantajından yararlanabilecek.

“İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” adıyla anılan taslakta, en az 3 çocuklu ve üzerine kayıtlı aracı bulunmayan ailelere ÖTV’siz yerli otomobil imkanı sunulması öngörülüyor. Düzenleme çıkarsa Togg ve birçok yerli üretim model listede yer alacak.