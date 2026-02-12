Hurda teşviki ne zaman çıkacak? ÖTV'siz araç listesi...
Hurda teşviki 2026 ÖTV’siz araç düzenlemesi milyonlarca araç sahibinin gündeminde. 25 yaş ve üzeri araçların trafikten çekilmesini hedefleyen yeni teklif ile hem otomotiv sektörünün canlandırılması hem de dar gelirli ve çok çocuklu ailelerin ilk kez sıfır kilometre araç sahibi olması amaçlanıyor.
Hurda teşviki 2026 düzenlemesiyle 25 yaş üstü araçların hurdaya ayrılması karşılığında yerli üretim modellerde ÖTV indirimi veya muafiyeti sağlanması planlanıyor. Düzenleme çıkarsa Togg ve birçok yerli üretim model Hurda teşviki ile alınabilecek ÖTV'siz araçlar listesinde yer alacak.
Teklifin TBMM gündemine gelmesi beklenirken, gözler resmi açıklamalara çevrildi. Hurda teşviki 2026 son durum ne? ÖTV’siz araç yasası çıktı mı, Meclis’ten geçti mi? 25 yaş üstü araçlara hurda indirimi ve Hurda teşviki ile alınabilecek araçlar listesi haberimizde.
Hurda teşviki 2026 nedir, kimleri kapsıyor?
Kulislerde konuşulan düzenlemeye göre; 25 yaş ve üzerindeki araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlar, Türkiye’de üretilen ve belirli yerlilik oranını sağlayan sıfır kilometre araçlarda ÖTV avantajından yararlanabilecek.
“İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” adıyla anılan taslakta, en az 3 çocuklu ve üzerine kayıtlı aracı bulunmayan ailelere ÖTV’siz yerli otomobil imkanı sunulması öngörülüyor. Düzenleme çıkarsa Togg ve birçok yerli üretim model listede yer alacak.
