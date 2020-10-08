Hurda otomobil parçalarından gitarcı yaptı Düzce'de müşterileri şaşırttı

Düzce Küçük Sanayi Sitesi’nde çalışan Murat Çetin, hurda otomobil parçalarını sanat eserlerine çeviriyor. Murat Çetin daha önce robot görünümlü bir eser yaparken, bu kez hurda otomobil parçalarından gitar çalan rock müzik sanatçısı yaptı.