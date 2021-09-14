Hurda olarak aldı 3 yılda 350 bin TL harcadı! Zonguldak'ta son halini gören inanamadı
ZONGULDAK'ta otomobil tamirciliği yapan Kadir Dalkoz, Almanya'da yaşayan yeğeninin hurda olarak satın aldığı 1964 model minibüsü 3 yılda el emeğiyle getirdiği hal görenleri şaşırttı.
Dalkoz'un (58) Almanya'da ikamet eden yeğeni Halil Dalkoz, 1964 model hurda minibüs satın aldı. Amcasından aracın tamirini yaparak Dalkoz, orijinal hale getirmek istedi.
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Dalkoz, minibüsü taşımacılık şirketi aracılığıyla Türkiye'ye gönderdi.
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Gümrükten çekici yardımıyla Üzülmez Sanayisi'ndeki dükkanına taşınan minibüs için Kadir usta kolları sıvadı.
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Kadir usta, 350 bin lira masraf harcayarak aracın kaportasından boyasına, döşemelerinden motor parçalarına kadar baştan aşağı yeniledi.
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