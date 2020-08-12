Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat, son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen cenaze töreni için Zincirlikuyu Cami'ne gelen Hümeyra'nın ayakta durmakta zorlandığı görüldü.
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat, önceki gün evinde ölü bulundu.
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Bigat için Zincirlikuyu Cami'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.
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Cenazeye gelen Hümeyra'nın taziyeleri kabul ederken, ayakta güçlükle durduğu görüldü.
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Tiyatro ve dizi oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan ile Nilgün Belgün'ün yanı sıra Halit Ergenç, Engin Öztürk, Özge Özpirinççi, Berrak Tüzünataç, Meriç Aral ve sanat camiasından çok sayıda kişi de zor gününde Hümeyra'yı yalnız bırakmadı.
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