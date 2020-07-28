Hülya Şen apartman yöneticisi tarafından darp edildi savcılığa koştu

Avlu dizisindeki performansıyla herkesi mest eden Hülya Şen, apartmanın çatı katında yavru kedi beslediği için üst komşusu, aynı zamanda apartmanın yöneticisi olan Yasemin M. ile adliyelik olmuştu. Şen, "Apartman senin yüzünden pireleniyor" diyerek dayak yediğini belirtince, apartman yöneticisi de ondan şikayetçi olmuştu.