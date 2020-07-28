Hülya Şen apartman yöneticisi tarafından darp edildi savcılığa koştu
Son olarak Star TV'de yayımlanan Avlu dizisinde rol alan Hülya Şen, oturduğu apartmanın çatı katında yavru kedi beslediği için komşusu ve apartman yöneticisi tarafından darp edildi.
Avlu dizisindeki performansıyla herkesi mest eden Hülya Şen, apartmanın çatı katında yavru kedi beslediği için üst komşusu, aynı zamanda apartmanın yöneticisi olan Yasemin M. ile adliyelik olmuştu. Şen, "Apartman senin yüzünden pireleniyor" diyerek dayak yediğini belirtince, apartman yöneticisi de ondan şikayetçi olmuştu.
Hülya Şen, aynı konu nedeniyle yeniden savcılığa koştu. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Şen, apartmanda temizlik yapılırken kedileri evine aldığını, yöneticisinin sesi üzerine kapıya çıktığını, "Ne bu gürültü" deyince yöneticinin "Yettin artık sen" diyerek yumruk savurduğunu, düşen telefonunun kırıldığını iddia etti.
Yönetici ise Şen'in kendisine sinkaflı küfürler sarf ettiğini, iteklediğini, tekme sonucu yere düştüğünü ve temizlik görevlileri tarafından kaldırıldığını söyledi.
Peki, Hülya Şen kimdir?
Başarılı oyuncu Hülya Şen, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezundur. İlk tiyatro oyununu ortaokula giderken gerçekleştirmiştir.