Hülya Koçyiğit'in torunu gözü kara çıktı! Füzelere inat Dubai plajlarında keyif yaptı...

Oyuncu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Demirağ, Dubai'den yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Plajda kameralara poz verdiği görülen Aslışah Demirağ'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar zamanlamaya tepki gösterdi.

Hülya Koçyiğit'in torunu gözü kara çıktı! Füzelere inat Dubai plajlarında keyif yaptı... - Resim: 1

Ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Demirağ, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinden yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu.

Hülya Koçyiğit'in torunu gözü kara çıktı! Füzelere inat Dubai plajlarında keyif yaptı... - Resim: 2

GERGİN ORTAMA RAĞMEN PLAJA İNİP POZ VERDİ
Bir süredir ailesiyle birlikte Dubai'de ikamet eden Aslışah Demirağ, plajda kameralara poz verdiği görüntüleri içeren bir paylaşım yaptı.

Hülya Koçyiğit'in torunu gözü kara çıktı! Füzelere inat Dubai plajlarında keyif yaptı... - Resim: 3

PAYLAŞIMIN ZAMANLAMASI TEPKİ TOPLADI

Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada hızla yayılırken, özellikle zamanlaması nedeniyle yoğun eleştiri topladı. 

Hülya Koçyiğit'in torunu gözü kara çıktı! Füzelere inat Dubai plajlarında keyif yaptı... - Resim: 4

Dubai'ye yönelik İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı saldırılarının yaşandığı, patlamaların şehirde yankılandığı ve bazı bölgelerde yangınların çıktığı bir dönemde yapılan bu keyifli plaj görüntüleri, birçok kullanıcı tarafından "duyarsız" olarak nitelendirildi.

