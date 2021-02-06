Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar evlendi! Hamilelik iddiası bombaydı
Aslışah Alkoçlar ve nişanlısı Kaan Demirağ, dün akşam Beşiktaş'taki bir otelde nikah masasına oturdu. İkilinin fotoğrafları sosyal medyayı salladı.
Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'la iş insanı Kaan Demirağ, sade bir tören ile evlendi. 9 Ocak'ta nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift, Beşiktaş'taki bir otelde nikah masasına oturdu.
Mutluluğa "Evet" diyen ikilinin nikah töreninden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Alkoçlar'ın oldukça sade Özgür Masur imzalı gelinliği ise şaşırttı.
Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda insanın katıldığı düğünde, nikah memurunun sorusu üzerine Alkoçlar'ın bağırarak verdiği 'Evet' yanıtı dikkat çekti.
Öte yandan bu hızlı evliliğin sebebinin hamilelik olduğu iddia edilmişti.