Hülya Koçyiğit'in damadı Alkoçlar'dan koronavirüs yorumu: Çok azmıştık...
Ender Alkoçlar'dan olay yeni tip koronavirüs (Covid-19) yorumu. Salgın nedeniyle eve kapanan "herkese hayatlarını sorgulamalarını" söyleyen Ender Alkoçlar, “Çok azıp kudurmuştuk, bugünler hepimiz için bir ders olmalı” ifadelerini kullandı.
Türk sinemasının efsane isimlerinden Hülya Koçyiğit'in damadı ve Engin Altan Düzyatan'ın kayınpederi Ender Alkoçlar'dan olay, yeni tip koronavirüs (Covid-19) yorumu geldi. Salgın nedeniyle eve kapanan "herkese hayatlarını sorgulamalarını" söyleyen Ender Alkoçlar, “Çok azıp kudurmuştuk, hayat bize ‘Otur evinde, sade yaşa, unuttuğun şükretmeyi hatırla, gösterişten vazgeç, muhasebe yap’ dedi. Bugünler hepimiz için bir ders olmalı” dedi.
Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar, koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: "Bir kudurmuştuk, bir kudurmuştuk ki... Evlenme teklif etti partisi, sözümüz olacak partisi, nişan yapacağız en iyi yerde olmalı, düğünümüz var aman rezil olmayalım; paraşütle mi atlasak, Tarkan mı çıksın, Jennifer Lopez mi? Yok en değişik bizimkisi olsun. Hamileyim, bebeğimin cinsiyeti belli oldu partisi..."
"Doğurmadan bebek geliyor partisi. Doğurana kadar odayı Versay Sarayı'na çevirmeler. Baby shower, dişi çıktı, yaş günü ve daha liste uzun. Çok azdık ve kudurduk, dünya bize 'Otur evde, sade bir hayat yaşa, şükretmeyi, unuttuğun sağlığın, gösteriş yapmaktan kaçırdığın zamanın, hayatında abarttığın her mananın muhasebesini yap' dedi. Yapıyor muyuz? Yapalım bence..."
"Yaşam tarzımızdan, konuşma şeklimize kadar bir abartı, bir şımarıklık. Ne oldu o mütevazı Türk milletine. Herkeste bir yarış, şükretmeyi unuttuk. Milyon dolarların olsa ne fayda; hadi gidelim tatile. Avrupa mı, Asya mı?"