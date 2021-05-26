Hülya Avşar'ın zenginlik üzerine sözleri olay! Acun Ilıcalı'nın haberi yok Exxen'e proje var

Ada aldığı iddiaları reddeden Avşar, şunları söyledi: "Ayvalık'ta ada almadım. Öyle bir şey yok. İlgilendik ama... Çok güzel bir adaydı. Merak ettim, ilgilendim. Fiyatını sordum. Konuştuk. Adası olan insanlar var... Çok makul bir şey olmasa da... Ticari olarak da değerlendirilebilir.''