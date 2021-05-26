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Hülya Avşar'ın zenginlik üzerine sözleri olay! Acun Ilıcalı'nın haberi yok Exxen'e proje var

Hülya Avşar'ın zenginlik üzerine sözleri olay! Acun Ilıcalı'nın haberi yok Exxen'e proje var

Hülya Avşar, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Avşar kızının 'zenginlik' üzerine söylediği sözler dikkat çekti.

Hülya Avşar'ın zenginlik üzerine sözleri olay! Acun Ilıcalı'nın haberi yok Exxen'e proje var

FOX TV'deki dizisi Masumiyet'in final yapmasının hemen ardından Hülya Avşar, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Bir dönem magazin gündemine bomba gibi düşen ''Avşar ada satın aldı'' iddialarını cevapladı.

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Hülya Avşar'ın zenginlik üzerine sözleri olay! Acun Ilıcalı'nın haberi yok Exxen'e proje var

Ada aldığı iddiaları reddeden Avşar, şunları söyledi: "Ayvalık'ta ada almadım. Öyle bir şey yok. İlgilendik ama... Çok güzel bir adaydı. Merak ettim, ilgilendim. Fiyatını sordum. Konuştuk. Adası olan insanlar var... Çok makul bir şey olmasa da... Ticari olarak da değerlendirilebilir.''

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Hülya Avşar'ın zenginlik üzerine sözleri olay! Acun Ilıcalı'nın haberi yok Exxen'e proje var

''Ben olayları bu kadar büyük yaşamayı seven bir insan değilim. Benim işimi yapan bir insanın ticari olarak bunu yapmasının doğru olduğunu düşünmüyorum ama aklımızdan geçmedi değil.''

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Hülya Avşar'ın zenginlik üzerine sözleri olay! Acun Ilıcalı'nın haberi yok Exxen'e proje var

''Benim orada turizmle ilgilenen arkadaşlarım var demek ki bir gel git aklı yaşadık. Bir adam olsun istemem.''

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