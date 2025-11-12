Hülya Avşar'ın yeni işi herkesi şok etti! Fabrika kurdu üretime başladı, tıp literatürüne girdi!
Şarkıları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Hülya Avşar, bu sefer bambaşka bir sektöre atıldı. Her yaptığıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hülya Avşar, ortak olup fabrika kurdu. Yeni işini duyanlar şoka girdi. Bakın ünlü şarkıcı artık ne işi yapacak...
Ünlü şarkıcı ve oyuncu hülya Avşar, sahnelerinde sergilediği performanslarla ve güçlü sesiyle adından sıkça söz ettirirken, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla da gündemden eksik olmayan isimler arasında yer alıyor. Avşar, son olarak yeni adım attığı iş sektörünü sevenleriyle paylaştı. Ünlü şarkıcının yeni işini görenler inanamadı, Avşar'ın ortak olup fabrika kurması herkesi şaşırttı. Bakın ünlü şarkıcı artık hangi işi yapacak...
Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, sağlıklı yaşamaya yönelik tutkusunu, ticarete taşıdı. Ünlü isim, uzun yıllardır süren AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirilen medikal ürün serisini piyasaya sürdü.
Avşar’ın ortak olduğu firma 6 yıllık bir ARGE çalışması sonucunda Karadeniz’in siyah kumundan ağrı kesici kumaş üretti. Ünlü ismin ortağı Ali Çetmen ile birlikte yürüttüğü girişim kapsamında İzmir’de bir fabrika kuruldu ve üretime başlandı.
'KLİNİK ÇALIŞMALARLA KANITLANDI'
Giyilebilir teknolojilerin kullanıldığı kumaştan üretilen dizlik, bellik, bileklik, boyunluk gibi ürünlerin en az 7 günlük bir kullanım sonucunda kas ve eklem ağrılarını azalttığı, bel ağrısı, romatizmal ağrılar, karpal tünel sendromu, diz ağrısı ve migrene iyi geldiği klinik çalışmalarla kanıtlandı.