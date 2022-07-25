Hülya Avşar'ın yatakta verdiği o poz kriz çıkardı! Sosyal medya ikiye bölündü
Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, yatak odasında verdiği o pozla sosyal medyayı salladı. Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Avşar, her paylaşımıyla olay oluyor. Bu sefer de sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştığı o yatak pozuyla gündeme bomba gibi düştü. İşte çok konuşulan o cesur poz...
Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, her hareketiyle gündem oluyor. Avşar'ın sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar çok konuşuluyor. Geçtiğimiz gün, bu paylaşımlara bir yerini daha eklendi. Bu sefer osyal medya hesabının hikaye kısmından yayınladığı o yatak pozu, gündeme bomba gibi düştü. Takipçileri ikiye bölündü.
Sahnede tercih ettiği derin yırtmaçlı kostümlerle sık sık gündeme gelen şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
Geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli büstiyeriyle cesur pozlarını sergileyen Avşar'ın paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.
58 yaşında olmasına rağmen fiziği ve güzelliğiyle gençlere taş çıkartan Hülya Avşar, yaptığı o paylaşımla adeta olay yaratmıştı.