Hülya Avşar'ın yatakta verdiği o poz kriz çıkardı! Sosyal medya ikiye bölündü

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, her hareketiyle gündem oluyor. Avşar'ın sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar çok konuşuluyor. Geçtiğimiz gün, bu paylaşımlara bir yerini daha eklendi. Bu sefer osyal medya hesabının hikaye kısmından yayınladığı o yatak pozu, gündeme bomba gibi düştü. Takipçileri ikiye bölündü.