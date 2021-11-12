Hülya Avşar'ın 'Telefonumdan numarasını silmedim' dediği Tanju Çolak'tan ilk yanıt
Yıllar önce büyük bir aşk yaşadığı Hülya Avşar'ın "Telefonumdan numarasını silmedim" dediği geçmişin yıldız futbolcusu Tanju Çolak ilk kez Avşar kızının bu sözlerine yanıt verdi.
Açıklamalarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine adeta yön veren ve sık sık adından söz ettiren Hülya Avşar, geçtiğimiz hafta dijital platformda yayınlanan bir programa konuk olmuş ve ünlü arkadaşı olup olmadığı hakkındaki soruya cevap verirken eski sevgilisi Tanju Çolak'tan “Tanju'yu da (Tanju Çolak) rehberimden silmedim" sözleriyle çok konuşulmuştu. Eski futbolcu Tanju Çolak da günler sonra bu konuyla ilgili sessizliğini bozarak cesur açıklamalarda bulundu.
"Telefon rehberimden Tanju'yu silmedim"
Gain Tv'de yayınlanan Dayı Şov'a katılan Hülya Avşar, yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmişti. Meslek sırlarından bahseden ünlü isim, hiç ünlü arkadaşı olmadığını dile getirdi. Avşar, "Telefon rehberimdeki tek ünlü Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses. Tanju'yu da (Tanju Çolak) rehberimden silmedim. Niye sileyim? Dünya çapında bir ödül, Altın Ayakkabı almış bir isim. Bunlar unutulmayacak şeyler" demişti.
Tüm bu yaşananlarla ilgili sessiz kalan Tanju Çolak ise Uçankuş'ta Esra Balamir'e konuştu. 1991 yılında ayrıldığı Hülya Avşar'ın numarasını silmemesiyle ilgili şunları söyledi:
"Biz 1991 yılında ayrıldık, o zaman telefon yoktu"
"Biz 1991 yılında ayrıldık, o zaman telefon yoktu. Çağrı cihazı vardı. Tabi bir yaşanmışlık var, saygı duymak lazım. Ben saygı duyuyorum. Aradan 30-32 sene falan geçmiş. O yüzden telefon vardı, yoktu bir anlam kazanmıyor. O da Türkiye'nin en başarılı sanatçılarından biri"