Hülya Avşar'ın 'Telefonumdan numarasını silmedim' dediği Tanju Çolak'tan ilk yanıt

"Biz 1991 yılında ayrıldık, o zaman telefon yoktu"

"Biz 1991 yılında ayrıldık, o zaman telefon yoktu. Çağrı cihazı vardı. Tabi bir yaşanmışlık var, saygı duymak lazım. Ben saygı duyuyorum. Aradan 30-32 sene falan geçmiş. O yüzden telefon vardı, yoktu bir anlam kazanmıyor. O da Türkiye'nin en başarılı sanatçılarından biri"