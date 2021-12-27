Hülya Avşar'ın 'simit'inin ardından Ahmet Özhan'dan çok konuşulacak 'yarım ekmek' çıkışı
Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Ahmet Özhan ekonomiye ilişkin "Bugün içinde olduğumuz ekonomik döngüde gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz" diye açıklamada bulundu.
TÜRKİYE ekonomisindeki dolar-euro kuruna bağlı seyire ilişkin göz önündeki sanatçıların açıklamaları dikkat çekmeye devam ediyor. Hülya Avşar'ın 'Gerekirse simit yeriz bugünleri atlatırız' çıkışının günlerce sosyal medyada konuşulmasının ardından, Türk Sanat Müziği'nin önde gelen isimlerinden Ahmet Özhan'dan 'yarım ekmek' mesajı geldi.
Özhan,"Bugün içinde olduğumuz ekonomik döngüde gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz" dedi.
Sosyal medyada 'Sıra ekmeğe mi geldi/Bu akım fırıncıların önünü açacak' denildi
Ünlü sanatçının bu açıklaması sosyal medyada 'Hülya Avşar'ın simit çıkışından sonra sıra ekmeğe mi geldi/Bu akım fırıncıların önünü açacak' yorumlarını beraberinde getirdi.
Muhalefete yüklendi
Sabah gazetesine röportaj veren Özhan, ekonomik ve siyasi meseleler üzerine konuşurken muhalefete yüklenerek "Bu bir tam bağımsızlık mücadelesidir. Muhalifler bunu anlamak istemiyorlar" ifadelerini kullandı.