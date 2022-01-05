Hülya Avşar'ın 'simit' çıkışının ardından yıllar önce Ahmet Hakan ile çekilen pozu gündem oldu!

Hülya Avşar’ın ülke ekonomisine ilişkin “Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız” sözlerinin ardından başta Twitter olmak üzere sosyal medyada adeta kıyamet koptu! Hem ünlü meslektaşlarından, oyuncu camiasından hem de diğer sosyal medya kullanıcılarından tepkiler alan Avşar kızının, yakın zamanda kendisine milyonlar değerinde bir araç satın alması ve bu sözleri sarf ettiği anın dakikalar sonrasında lüks bir restoranda yemek yemiş olması yerden yere vuruldu. Günlerce gündemin 1 numaralı tartışma konusu haline gelen 'simit' çıkışının ardından sosyal medyada Hülya Avşar’ın yıllar önce Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ile çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu.