Hülya Avşar'ın 'simit' çıkışının ardından yıllar önce Ahmet Hakan ile çekilen pozu gündem oldu!
TÜRKİYE ekonomisine ilişkin 'Gerekirse simit yenecek bu günler aşılacak' yorumuyla günlerce tepki toplayan Hülya Avşar'ın, yıllar önce Ahmet Hakan ile içkili ortamda çekilen fotoğrafı sosyal medyada yeniden gündem oldu!
Hülya Avşar’ın ülke ekonomisine ilişkin “Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız” sözlerinin ardından başta Twitter olmak üzere sosyal medyada adeta kıyamet koptu! Hem ünlü meslektaşlarından, oyuncu camiasından hem de diğer sosyal medya kullanıcılarından tepkiler alan Avşar kızının, yakın zamanda kendisine milyonlar değerinde bir araç satın alması ve bu sözleri sarf ettiği anın dakikalar sonrasında lüks bir restoranda yemek yemiş olması yerden yere vuruldu. Günlerce gündemin 1 numaralı tartışma konusu haline gelen 'simit' çıkışının ardından sosyal medyada Hülya Avşar’ın yıllar önce Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ile çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu.
Şarkıcı Hülya Avşar magazin muhabirlerinin 'ekonomi' sorusu üzerine, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak" yanıtına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan oyuncu Hakan Yılmaz'a, Gülben Ergen, Ece Üner, Atilla Taş, Ebru Şallı ve Gökhan Özoğuz, Tuğba Ekinci gibi pek çok ünlüden tepki gelmişti.
Hülya Avşar ve Ahmet Hakan'ın içki masasındaki pozu yeniden gündemde
Hülya Avşar’ın Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ile rakı masasında çekilen fotoğrafı sosyal medyada son günlerde yeniden gündeme geldi. Avşar kızının yıllar önce Instagram hesabında paylaştığı ve altına da "Seviyorum bu adamı" notunu düştüğü pozu yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
Avşar, Ahmet Hakan ve Soner Yalçın'la bir balıkçıda bir araya gelerek yemek yemişti. Yemekte Helin Avşar ve Tuğçe Tatari de vardı. Bu fotoğraflar Hülya Avşar'ın 'simit' çıkışıyla günlerce Twitter'da TT olmasının ardından sosyal medya kanallarında tekrar tekrar paylaşılıyor!