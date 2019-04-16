Hülya Avşar'ın şaşırtan paylaşımı kırmızı iç çamaşırı ile yarı çıplak

Hülya Avşar'ın şaşırtan paylaşımı kırmızı iç çamaşırı ile yarı çıplak

Ünlü sinema sanatçısı Hülya Avşar, 50'li yaşların ortasında iç çamaşırı ile yarı çıplak pozunu sosyal medya hesabı İnstagram'dan paylaştı.

Hülya Avşar'ın şaşırtan paylaşımı kırmızı iç çamaşırı ile yarı çıplak - Sayfa 1

Son günlerde eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile barıştığı iddia edilen ünlü şarkıcı Hülya Avşar gündemden düşmüyor.

121
Hülya Avşar'ın şaşırtan paylaşımı kırmızı iç çamaşırı ile yarı çıplak - Sayfa 2

Hülya Avşar, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı seksi paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettirirken yaptığı son paylaşımı ile mankenlere taş çıkarttı.

221
Hülya Avşar'ın şaşırtan paylaşımı kırmızı iç çamaşırı ile yarı çıplak - Sayfa 3

Hülya Avşar'ın kırmızı iç çamaşırlı yaptığı son paylaşımına  beğeni  yağdı. İşte Avşar'ın o paylaşımı...

321
Hülya Avşar'ın şaşırtan paylaşımı kırmızı iç çamaşırı ile yarı çıplak - Sayfa 4

Ne olmuştu: Hülya Avşar öyle bir şey yaptı ki 1997-2005 yılları arasında evli kaldığı Kaya Çilingiroğlu ile yeniden barışacağı iddialarına neden oldu.

421