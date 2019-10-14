Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nu gören bir daha baktı herkesi büyüledi
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, arkadaşının kına gecesinde güzelliğiyle dikkat çekti.
Hülya Avşar'ın 2005 yılında yolunu ayırdığı eski eşi Kaya Çilingiroğlu'yla ortak kızları Zehra Çilingiroğlu, dün akşam arkadaşının kına gecesine katıldı. Küt saçları ve elbisesiyle herkesi büyüleyen Çilingiroğlu, geceye güzelliğiyle damga vurdu.
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21 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, pullu kolları ve tüy detaylı kıyafet seçimiyle göz kamaştırırken, görenleri kendisine hayran bıraktırdı.
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Zehra Çilingiroğlu'nun güzelliği sosyal medyada da hızla yayılınca, sosyal medya kullanıcılarından da övgüler yağdı.
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Öte yandan geçtiğimiz günlerde Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilk kez birlikte basına poz vermişti.
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