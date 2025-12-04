Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Hazırlık iddiası gündemde
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu’nun, uzun süredir birlikte olduğu Mürsel Kaya ile evlenmeye karar verdiği iddiaları, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki, bu iddialar ne kadar doğru? İşte detaylar!
Zehra Çilingiroğlu, Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları olarak dikkatleri üzerine çekse de, son yıllarda özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor.
3 yıldır Mürsel Kaya ile mutlu bir birliktelik yaşayan Zehra, ilişkisinin büyük kısmını gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor.
Ancak son dönemde çiftin evlilik yolunda adımlar attığına dair iddialar gündeme gelmeye başladı.
Günaydın gazetesinin haberine göre, Zehra Çilingiroğlu ve Mürsel Kaya’nın yakın zamanda evlenmeye karar verdikleri konuşuluyor.
