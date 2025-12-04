BIST 11.036
DOLAR 42,46
EURO 49,69
ALTIN 5.721,96

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Hazırlık iddiası gündemde

|
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Hazırlık iddiası gündemde

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu’nun, uzun süredir birlikte olduğu Mürsel Kaya ile evlenmeye karar verdiği iddiaları, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki, bu iddialar ne kadar doğru? İşte detaylar!

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Hazırlık iddiası gündemde - Resim: 1

Zehra Çilingiroğlu, Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları olarak dikkatleri üzerine çekse de, son yıllarda özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

18
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Hazırlık iddiası gündemde - Resim: 2

3 yıldır Mürsel Kaya ile mutlu bir birliktelik yaşayan Zehra, ilişkisinin büyük kısmını gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor. 

28
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Hazırlık iddiası gündemde - Resim: 3

Ancak son dönemde çiftin evlilik yolunda adımlar attığına dair iddialar gündeme gelmeye başladı.

38
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu evleniyor mu? Hazırlık iddiası gündemde - Resim: 4

Günaydın gazetesinin haberine göre, Zehra Çilingiroğlu ve Mürsel Kaya’nın yakın zamanda evlenmeye karar verdikleri konuşuluyor. 

48