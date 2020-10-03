Hülya Avşar'ın alacağı iddia edilen Çiçek Adası'nda yaşayanlar bakın neler anlattı

Çift, Ayvalık'ta 'Yerli Robinsonlar' olarak anılırken, balık çiftliği kurmak için gelip, 17 yıldır burada ada hayatı yaşadıklarını söyleyen Hüseyin Hulusi Afacan, adanın satışıyla ilgili olarak ise "Hülya Avşar daha eskiden de yaptı bunu, gündemde kalmak için yapıyor" dedi.