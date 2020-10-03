Hülya Avşar'ın alacağı iddia edilen Çiçek Adası'nda yaşayanlar bakın neler anlattı
BALIKESİR Ayvalık ilçesinde bulunan Çiçek adası Hülya Avşar'ın satın alacağı iddiasıyla herkesin merak konusu oldu. Adada yaşayan çift, detaylara ilişkin açıklamalar yaptı.
Çift, Ayvalık'ta 'Yerli Robinsonlar' olarak anılırken, balık çiftliği kurmak için gelip, 17 yıldır burada ada hayatı yaşadıklarını söyleyen Hüseyin Hulusi Afacan, adanın satışıyla ilgili olarak ise "Hülya Avşar daha eskiden de yaptı bunu, gündemde kalmak için yapıyor" dedi.
Ayvalık ilçesinde zeytin ve çam ağaçlarıyla kaplı, nergis çiçekleriyle ünlü Çiçek Adası, farklı bir yaşam hikayesine de ev sahipliği yapıyor. Adaya 17 yıl önce yerleşen Hüseyin ve Ayşe Afacan çifti, yalnız başlarına kentten uzak ve mütevazı bir yaşam sürüyor. Ayvalık'ta, 'Yerli Robinsonlar' olarak anılan Afacan çifti, ana karaya 600 metre mesafede modern yaşamdan uzak Çiçek Adası’nda, Rumlar zamanından kalan taş yapılardan birinde kalıyor. Kendilerine yetecek kadar tarım ürünü yetiştirip, hayvanlarına bakıyor.
17 yıl önce oğluyla birlikte balık çiftliği yapmak için adaya geldiğini söyleyen Hüseyin Hulusi Afacan, tam satış zamanı geldiğinde yaşanan bir afet nedeniyle balıkların hepsinin dağıldığını söyledi. Sonrasında eşiyle birlikte adaya yerleşme kararı aldıklarını söyleyen Afacan, zamanla adaya alıştıklarını ve tüm zorluklarına karşın burada yaşamayı sevdiklerini söyledi.
Zaman zaman adanın satış konusunun, sahiplerinin bile haberi olmadan bazı emlakçılar tarafından gündeme geldiğini belirten Hüseyin Hulusi Afacan, "Haberi duyduğumda inanmadım. Hülya Avşar daha eskiden de yaptı bunu, gündemde kalmak için yapıyor" diye konuştu.