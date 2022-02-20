Hülya Avşar'ın 11 yaş küçük sevgilisi Cemal Güzelci 'düşmanının aşkı' çıktı Cemal Güzelci kimdir mesleği ne
12 yıldır yalnız olan ve "Bizden artık geçti" diyen Hülya Avşar aradığı aşkı Cemal Güzelci de buldu. buldu. Hülya Avşar'ın yenis evgilisi Cemal Güzelci'nin daha önce görüntülendiği isim Hülya Avşar'ın 'düşmanının aşkı' çıktı!
2022’nin aşk bombası Avşar kızından! Hülya Avşar 12 yıl sonra yeniden aşık… 12 yıldır yalnız olan Hülya Avşar, iş insanı Cemal Güzelci ile yeni bir aşka yelken açtı. Romantik bir akşam yemeği yiyen ikili, sarmaş dolaş görüntülendi. Hülya Avşar, kendisinden 11 yaş küçük iş insanı Cemal Güzelci ile aşk yaşamaya başladı.
Yıllar önce Hülya Avşar'ın kavgalı olduğu o isimle de beraber olmuş: Sürpriz aşk sonrası Cemal Güzelci'nin daha önce de Avşar ile kavgalı olan ünlü bir isim ile görüntülendiği ortaya çıktı.
Yıllardır sadece işi ve açıklamalarıyla gündem olan başarılı sanatçı Hülya Avşar‘ın 12 yıllık yalnızlığı bu karelerle son bulmuş oldu…
12 yıldır özel hayatında kimse olmayan oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, aşk orucunu bozdu.