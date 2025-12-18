Hülya Avşar'dan Yıldız Tilbe açıklaması! "Hakaret etmedim"
Hülya Avşar ile Yıldız Tilbe arasında karşılıklı hakaret edildiği iddiaları, iki ünlü ismin yaptığı açıklamalarla yalanlandı. O iddialar hakkında iki isimden gelen açıklama...
Son günlerde sosyal medyada, Hülya Avşar’ın Yıldız Tilbe’ye, Tilbe’nin de Avşar’a yönelik sert ifadeler kullandığı yönündeki iddialar gündem oldu. Taraflara atfedilen sözler kısa sürede büyük yankı uyandırırken, iki ünlü isimden de açıklama geldi.
İddialara göre Hülya Avşar’ın, Yıldız Tilbe için “Çok çirkin, sanatı bırak. Kime ne lazımsın?” dediği, Tilbe’nin ise Avşar’a “Evet, sen çok güzelsin. Herkesin işine yarayabilirsin, kapı zili gibisin; gelen basıyor, giden basıyor” sözleriyle karşılık verdiği öne sürülmüştü.
Kamuoyunda geniş yankı bulan bu paylaşımların ardından Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Tilbe, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Selamlar, Hülya Avşar için günlerdir yazılan o hakaret cümleleri benim ağzımdan çıkmamıştır. 10 yıl önce yaşanmış bir olayda söylemediğim sözlerin, bir fotoğrafımla birlikte paylaşılıp söylemişim gibi sunulmasını ve yeniden gündeme getirilmesini doğru bulmuyorum.”