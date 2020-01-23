Hülya Avşar'dan 'Taş gibi kadın' çıkışı! 'Beni mahvediyor' deyip isyan etti
Geçtiğimiz günlerde eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile evleneceği haberleriyle gündeme gelen Hülya Avşar, isyan etti. Zehra Çilingiroğlu'nun evlenme ihtimali sorulunca ise bakın ne yanıt verdi.
Geçtiğimiz hafta kızı Zehra Çilingiroğlu'nun doğum günü için eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve eski kayınvalidesi ile bir araya gelen Avşar kızı, bu kez Tarabya'da görüntülendi. Bir restorandan çıkarken kameralara yakalanan Avşar, gazetecilere isyan etti.
112
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, Hakkında çıkan "Evleniyor" ve "Taş gibi kadın" haberlerine sitem eden Avşar, şunları söyledi:
212
''Evlilik var mı?', 'Hülya taş gibi kadın' Bu haberleri görmek beni mahvediyor. Evlilik konusunda bakın benim gözüme, öyle bir göz var mı? Birde 'Taş gibi kadın' yazıyorlar.''
312
''İnsan sosyal medyaya fotoğraf koymaktan soğuyor. Ne kadar taş olursan ol, herkesin bir yaşı ve duruşu var. Sevmediğim bir şey. Yaşının kadını olmak önemli.''
412