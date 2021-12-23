Hülya Avşar'dan 'simit' linçlerine günler sonra ilk cevap: Sakinleştiyseniz, sıra bende!
TÜRKİYE ekonomisine ilişkin “Gerekirse simit yenir" açıklamasının ardından Twitter başta olmak üzere sosyal medyada linç yağan Hülya Avşar günler süren suskunluğunu bozup ilk kez yanıt verdi.
Dolar ve euro kurundaki dalgalanmalardan etkilenen Türkiye ekonomisine ilişkin magazin muhabirlerine yaptığı açıklamada “Gerekirse simit yenecek ama bu günler kolay atlatılacak” diyerek gündemi sallayan Hülya Avşar, sözlerine gelen tepkiler sonrası ilk kez açıklama yaptı. Avşar kızı, günlerdir sosyal medyada adeta linç yediği açıklamasının arkasında durarak “Benim simit yeme meseleme gelince, yerim ya da yemem…" diye yanıt verdi.
Ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmesinde 'Gerekirse simit yiyeceğiz' diyerek aldığı tepkilerle Twitter'da TT olan Hülya Avşar'a ünlülerden tepki yağmaya devam ediyor. Son olarak Avşar kızına İsmail Saymaz, Cüneyt Özdemir, Hakan Yılmaz, Gülben Ergen, Gökhan Özoğuz, Ebru Şallı gibi pek çok ünlü isimden eleştiri dolu paylaşımlar geldi. Avşar kızı için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da 'Yalakadan sanatçı olmaz' dedi.
Sustu sustu, ilk kez yanıt verdi!
Hülya Avşar, “Gerekirse simit yenecek ama bu günler kolay atlatılacak” sözlerine gelen tepkilere karşı günlerce sessizliğini korudu ve bugün sosyal medyadan ilk kez açıklama yaptı:
Hülya Avşar: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum
1-Sakinleştiyseniz sıra bende. O kadar konuşmamın içinden, hep birlikte bugünleri aşacağız kısmı değil de “Simit”e takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum. Benim simit yeme meseleme gelince, yerim ya da yemem ama bildiğim bir şey var, kendim kazandım, hiç de kolay olmadı