Hülya Avşar'dan şaşırtan Bill Gates sorusu! "Sorun bakalım beni tanıyor mu?"
Sanatçı Hülya Avşar konser için geldiği Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Köpeği ile yürüyüş yapan Avşar, muhabirlerle röportaj yaparken sorduğu Bill Gates sorusu ile herkesi şaşırttı.
1982 yılında Kainat Güzeli seçilen ve yıllardır magazin gündeminin kraliçesi olan 58 yaşındaki ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Ünlü sanatçının muhabirlere sorduğu Amerikalı iş adamı Bill Gates hakkındaki soru herkesi şaşırttı.
Son olarak magazin gündemine geçtiğimiz haftalardaki bornozla sahneye çıkması ile bomba gibi düşen Hülya Avşar Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi.
Köpeği 'Güllü' ile yürüyüş yapan Avşar, bir restoranda yemek yedikten sonra muhabirlerin röportaj isteğine espriyle yanıt verdi.
Ünlü oyuncu, "Bugün ben sizinle röportaj yapacağım. Anlatın bakalım nasıl geçiyor Bodrum. Kimler gelip gidiyor?" diyerek gazetecilere takıldı.