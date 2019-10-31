Hülya Avşar'dan Gucci'nin yeni yüzü Armine Harutyunyan için olay yorum!
Hülya Avşar, artık bütün mankenlerin birbirine benzediğini söyleyerek Gucci'nin yeni yüzü Armine Harutyunyan hakkında olay bir yorum yaptı.
Son olarak kızı Zehra Çilingiroğlu'nun estetik iddiaları ve sevgilisi hakkında yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelen Hülya Avşar, yeni modeller hakkında da olay yorumlara imza attı. Artık her modelin estetik nedeniyle birbirine benzediğini belirten Avşar, Gucci markasının çok eleştirilen yeni yüzü Armine Harutyunyan'ı beğendiğini dile getirdi.
Fiziksel görüntüsü nedeniyle uzun bir süre herkes tarafından eleştirilen Gucci'nin yüzü Armine Harutyunyan, hakkında Avşar kızı şunları söyledi:
''Son günlerde en beğendiğim, karizmatik bulduğum isim Armine Harutyunyan. Herkesin birbirine benzediği bir dünyada o kadar doğal ve güzel duruyor ki, dikkatimi çekiyor.''
23 yaşındaki grafik tasarımcısı Armine Harutyunyan, Milano Moda Haftası’ndaki Gucci defilesinde podyuma çıkmıştı. 500 manken arasından seçilen Armine Berlin’de konser izlerken keşfedilmişti.