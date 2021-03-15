Hülya Avşar'a Müge Anlı'nın doktorundan bomba yorum cinsel yönelimini açıklamıştı
Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde cinsel yönelimini açıkladı. Avşar kızı, 'sapyoseksüelim' dedi. Müge Anlı'nın psikiyatristinden yorum gecikmedi.
Şimdilerde FOX TV'de oynadığı Masumiyet dizisiyle adından söz ettiren Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde ilginç açıklamalara imza attı.
Bir hastane çıkışı görüntülenen ve arkadaşını ziyaret ettiğini söyleyen Avşar, gazetecilerle kısa bir sohbet etti. Bu esnada neden hayatında kimse olmadığını da açıkladı.
''Ya ihtiyaç hissediyorsun diye abuk sabuk bir hayat yaşayacaksın, ya da karşına düzgün biri çıkana kadar bekleyeceksin. Bir de ben çok alıştım, özgürlük çok güzel bir şey" diyen Avşar, şöyle devam etti:
"Para, seks... Bence özgürlük dünyanın en büyük mutluluğu. Bundan sonra kalk evlen... Onları unutun.''