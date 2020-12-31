Hülya Avşar 'Yaş 19' dizisi için hazır sete çıkıyor derin yırtmacıyla da olaydı!

Çok Güze Hareketler Bunlar'ın yılbaşı özel programı için kırmızı, derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde fiziğiyle büyüledi. Sosyal medya hesabından bu elbisesiyle paylaşım yapan Avşar kızı, beğenileri kaptı. Son olarak da yeni dizisiyle adından söz ettiriyor.