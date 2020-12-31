Hülya Avşar 'Yaş 19' dizisi için hazır sete çıkıyor derin yırtmacıyla da olaydı!
Hülya Avşar, 'Yaş 19' dizisiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Avşar, dizinin okuma provalarının ardından kameralara yansıdı.
Çok Güze Hareketler Bunlar'ın yılbaşı özel programı için kırmızı, derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde fiziğiyle büyüledi. Sosyal medya hesabından bu elbisesiyle paylaşım yapan Avşar kızı, beğenileri kaptı. Son olarak da yeni dizisiyle adından söz ettiriyor.
Ekranlara uzun bir süre ara veren, hayranları tarafından özlenen Hülya Avşar, artık geri dönmek için hazır ve sabırsız. Mehmet Aslantuğ ile başrol oynayacak olan başarılı oyuncu, geçtiğimiz gün 'Yaş 19' dizisinin okuma provalarından çıkarken görüntülendi.
Avşar Kızı, ''Nasip olursa önümüzdeki hafta sete çıkıyoruz. Tek konsantrasyonum dizi, onun dışında başka bir proje yok'' diyerek setlere dönmenin mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.
Öte yandan Hülya Avşar, yapım şirketine günlük sekiz saat çalışma şartı koydu. 8 saat çalışma dışında da şartlar koyan Hülya Avşar'ın 'Spor yapmazsam, çok agresif oluyorum' dediği öğrenilirken setler ünlü oyuncunun spor saatlerine göre ayarlandı.