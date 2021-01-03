Hülya Avşar sokağa çıkma yasağını deldi! Bir de sosyal medyadan paylaştı

Bursa Uludağ'da kayak yapan sanatçı Hülya Avşar, 4 günlük sokağa çıkma yasağını deldiğini gösteren bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar’ın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.Avşar kayak yaparken çevrede sadece bir kaç kişinin olması dikkat çekti.