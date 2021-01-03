Hülya Avşar sokağa çıkma yasağını deldi! Bir de sosyal medyadan paylaştı
BURSA Uludağ'da kayak yapan sanatçı Hülya Avşar, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar kızının sokağa çıkma yasağını deldiğini cümle aleme ilan ettiği görüntüler çok sayıda beğeni aldı.
Bursa Uludağ'da kayak yapan sanatçı Hülya Avşar, 4 günlük sokağa çıkma yasağını deldiğini gösteren bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar’ın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.Avşar kayak yaparken çevrede sadece bir kaç kişinin olması dikkat çekti.
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Hülya Avşar, yeni yılı kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da karşıladı.
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Avşar, snowboard ile kayak yaptığı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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Avşar’ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
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