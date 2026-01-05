Hülya Avşar rol için tesettüre girdi! Yorumu ise olay yarattı

"HAYATIMDA İLK KEZ DENEDİM"

Rolüyle ilgili verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulunan Avşar, başörtüsü deneyimini şu sözlerle anlattı: "Hiç oynamamıştım, hayatımda da deneyimlememiştim. Ama açıkçası çok konforlu bir şey olduğunu düşünüyorum."

Başörtülü halinin kendisine yakıştığını da belirten Avşar, karakterle kurduğu bağın rolüne olumlu yansıdığını ifade etti.

YENİ İMAJI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hülya Avşar'ın setten paylaşılan görüntüleri ve açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Kullanıcıların bir kısmı Avşar'ın yeni imajını beğenirken, deneyimini açık sözlülükle anlatmasını da dikkat çekici buldu.

Hülya Avşar'ın, "Aynı Yağmur Altında" dizisindeki performansı ve tesettürlü karakteriyle nasıl bir etki yaratacağı şimdiden merak konusu oldu.

"Aynı Yağmur Altında", ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak bir drama dizisi olarak planlanıyor. Dizinin çekimleri başlangıçta Londra'da gerçekleştirildi; çekimlerin devamı İstanbul'da yapılacak.