Hülya Avşar oyunculuğa geri dönüyor! Gelen dizi teklifi için söyledikleri bomba...
Hülya Avşar, geçtiğimiz haftalarda yeni bir sektöre giriş yapmış ve medikal bir firmaya ortak olarak fabrika kurmuştu. İş dünyasında bambaşka bir adım atan Hülya Avşar, Kıbrıs'taki konserine çıkmadan önce basın mensuplarıyla konuştu. Hem sahneye duyduğu özlemi hem de uzun süredir vakit ayıramadığı dizi sektörüne geri dönmek istediğini dile getirdi. Kendisine gelen eni dizi teklifini beğendiğini ve değerlendirdiğini söyleyen Avşar, oyunculuğa geri dönüş ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.
Hülya Avşar, her yaptığı paylaşımla ve açıklamayla magazin gündeminin en çok konuşulan ünlü isimleri arasında yer alıyor. Avşar, son dönemde iş dünyasında yaptığı büyük yatırımlarla adından söz ettirirken Kıbrıs'ta verdiği konser öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamayla hem sahne heyecanını hem de setlere geri dönme isteğini paylaştı. Bakın neler söyledi...
İŞ DÜNYASINA ADIM ATTI, SAHNEDE SEVENLERİYLE BULUŞTU
Türk sinemasının efsane isimlerinden, müzik dünyasının ise güçlü yorumcularından Hülya Avşar, geçtiğimiz haftalarda bir medikal firmaya ortak olarak iş dünyasında yeni bir sayfa açmıştı.
Başarılı yatırımlarıyla dikkat çeken Avşar, yoğun temposuna rağmen sahne çalışmalarını da sürdürdü. Ünlü sanatçı, hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir otelde sevenleriyle buluşarak sahne aldı.
SETLERE DÖNÜŞ SİNYALİ: BÜYÜK İHTİMALLE OLACAK
Hürriyet'in haberine göre uzun süredir dizi ve film projelerinden uzak duran Hülya Avşar, sorular üzerine setlere dönmeye hazırlandığı müjdesini verdi.