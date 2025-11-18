Hülya Avşar oyunculuğa geri dönüyor! Gelen dizi teklifi için söyledikleri bomba...

Hülya Avşar, her yaptığı paylaşımla ve açıklamayla magazin gündeminin en çok konuşulan ünlü isimleri arasında yer alıyor. Avşar, son dönemde iş dünyasında yaptığı büyük yatırımlarla adından söz ettirirken Kıbrıs'ta verdiği konser öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamayla hem sahne heyecanını hem de setlere geri dönme isteğini paylaştı. Bakın neler söyledi...