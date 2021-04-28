Hülya Avşar Masumiyet'teki partneri Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini tokadıyla çıkarttı
FOX TV'deki Masumiyet dizisinde Hülya Avşar'ın attığı tokat partneri Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkardı.
Masumiyet dizisinde yaşananlar duyanların ağzını açık bıraktı. Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, Ertuğrul Postoğlu gibi isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisinin setinde Hülya Avşar hızını alamadı.
Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde senaryo gereği Ertuğrul Postoğlu'na attığı tokatta hızını alamayınca günün sonu hastanede bitti. Avşar'ın tokadının ardından Ertuğrul Postoğlu'nun çene kemiği çıktı.
Acı içinde kıvranan 54 yaşındaki oyuncu, hemen hastaneye kaldırıldı. Rol arkadaşından defalarca özür dileyen Hülya Avşar, meslektaşını, kuzeni Dr. Erol Avşar'ın çalıştığı Akademik Hospital'a götürdü.
Hastanede tedavisi yapılan Ertuğrul Postoğlu, birkaç gün sonra sete dönebilecek. Olaydan sonra Masumiyet seti mecburen durmak zorunda kaldı.