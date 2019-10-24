Hülya Avşar kızı Zehra'nın ilişkisiyle ilgili bomba her şeyi anlattı! Yanlış da yapsa...
2. Sayfa programına bağlanan Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ilişkisi ile ilgili çok çarpıcı konuştu. İlişkiye onay veren Avşar Kızı, "Ne yaparsa yapsın, canı sağ olsun. Yanlış da yapsa arkasındayım" dedi.
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yaşadığı aşkla fırtınalar koparıyor. Anne Hülya Avşar, ilişkisini ciddi bir seviyeye getiren Zehra'nın birlikteliği hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
"Ne yaparsa yapsın, canı sağ olsun"
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına görüntülü bağlanan Hülya Avşar, şöyle konuştu: Zehra'nın ilişkisi tabi ki bilgim dahilinde. Ne yaparsa yapsın, canı sağ olsun. O alacağını aldı bizden.
"Ne yapıyorsa bildiği vardır"
Ben kızıma sonuna kadar güveniyorum. Ne yapıyorsa bildiği vardır, biz ona her şeyi teslim ettik kendi biliyor ne yapacağını.
"Yanlış da yapsa arkasındayım"
Yanlış da yapsa doğru da yapsa sonuna kadar arkasındayım. Ki yanlış bir şey yaptığını da düşünmüyorum.