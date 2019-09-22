Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu'nu yumrukladı görüntüler sosyal medyayı salladı

Boşanmalarının ardından arkadaşlıklarından taviz vermeyen Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu ikilisi, her fırsatta bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün ise Avşar kızını spor salonunda ziyaret eden Çilingiroğlu, ünlü sanatçı tarafından kum torbasına çevrildi.