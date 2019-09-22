Hülya Avşar Kaya Çilingiroğlu'nu yumrukladı görüntüler sosyal medyayı salladı
Sosyal medya hesabını sıklıkla kullanan Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nu yumrukladığı anları paylaştı. Avşar'ın Çilingiroğlu'na son olarak diz atmaya çalışması ise eğlenceli anlara sahne oldu.
Boşanmalarının ardından arkadaşlıklarından taviz vermeyen Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu ikilisi, her fırsatta bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün ise Avşar kızını spor salonunda ziyaret eden Çilingiroğlu, ünlü sanatçı tarafından kum torbasına çevrildi.
Spor salonundan kısa bir görüntü paylaşan Avşar, kum torbası yerine Çilingiroğlu ile boks antrenmanı yapmayı tercih etti. Boks eldivenlerini eline geçiren 55 yaşındaki sanatçı, kızı Zehra'nın babasını adeta yumruk yağmuruna tuttu.
Eski eşinin yumruklarına karşı koymaya çalışan Kaya Çilingiroğlu ise bu sırada komik görüntülere imza attı. Avşar Kızının Çilingiroğlu'na son anda diz atmaya çalışması da eğlenceli anlara sahne oldu.
Yayına alkollü mü çıktı?
Son olarak TRT Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz gün yayınlanan programda Ersun Yanal hakkında ağır sözler sarf etmişti. Çilingiroğlu'nun yayına alkollü çıktığı iddiası da ortalığı karıştırmıştı.