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İNTERNETHABER TV

Hülya Avşar inançlı kadınları böyle aşağıladı!

Hülya Avşar resmen saçmaladı. Ağzında bir maske, etrafında bir gazeteci ordusu. Sadece açıklama yapmak için açıklama yapıyor.

Sözleri konuşulsun diye, hedefinde İslami kurallara göre yaşayan kadınlar var. Peçe diye başlıyor sözlerine. Peçe takan kadınlar üzerinden kızı Zehra'nın inançlı kadınlar için kullandığı "Öcü" sözlerini gülerek hatırlatıyor. İnternethaber stüdyolarındaki Perde Arkası programında Hadi Özışık, Süleyman Özışık ve Habertürk sunucusu Veyis Ateş bu konuyu konuştu. Galiba en doğru cevabı Veyis ateş verdi. İşte Hülya Avşar yorumu... İyi seyirler...

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