Hülya Avşar imaj değiştirdi! O haline yorum yağdı, sosyal medya çalkalandı
Ünlü sanatçı Hülya Avşar imaj yeniledi. Yaptığı bu değişiklikle sosyal meda kullanıcılarının dikkatini çekti. Geçtiğimiz günlerde kiracısıyla mahkemelik olan Avşar'ın son haline bakın...
Ünlü sanatçı Hülya Avşar her söylediğiyle ve her hareketiyle dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelen Avşar, bu sefer imajını değiştirdi. O halleri sosyal medyada hızla yayıldı ve fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Sarıyer Büyükdere Mahallesi'ndeki dairesindeki kiracısıyla anlaşmazlık yaşamıştı.
B.Ş. isimli kişi, 25 bin TL bedelle kirada oturuyordu. Geçtiğimiz yıl artış zamanı geldiğinde Avşar kirayı iki katına çıkarmak istedi.
KİRA TESPİT DAVASI
Avşar, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açtı. Ünlü şarkıcı, dilekçesinde, kiracısının 2019 yılında 6 bin lira bedelle oturmaya başladığını şu an düşük bir bedel ödediğini belirtti.