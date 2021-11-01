Hülya Avşar Gülben Ergen'e laf attı polemik yeniden fitillendi! Cevap gecikmedi!
Geçmiş yıllarda rekabetleri nedeniyle sık sık polemiğe giren ancak uzun süredir birbirleriyle ilgili yorum yapmayan Hülya Avşar-Gülben Ergen polemiği yeniden ateşlendi. Gülben Ergen kendisine 'demode' diyerek polemiği alevlendiren Hülya Avşar'a, Avşar kızının kendi şarkısıyla yanıt verdi.
Hülya Avşar, katıldığı bir YouTube yayınında Avşar'a, 'Gülben Ergen ile düet yapmak mı tenis maçı yapmak mı?' sorusuna verdiği yanıtla, yıllar önce sönen polemiğin küllerini yeniden canlandırdı. Uzun yıllar boyunca magazin gündeminde ezeli rakipler olarak tanınan ikilinin arasındaki düşmanlık bitti sanılıyordu ancak Hülya Avşar olay açıklamasıyla polemiğin fitilini adeta ateşledi.
“Gülben Ergen’le düet yapmak mı tenis maçı yapmak mı?”
Hülya Avşar dijital bir platform üzerinden yayınlanan programda, “Gülben Ergen’le düet yapmak mı tenis maçı yapmak mı?” sorusuna önce teniste rakibinin bile olamayacağını esprili bir dille anlattı, ardından da Ergen için “demode” sözcüğünü kullandı.
'Verdiğiniz isim demode'
Avşar kızı 'Verdiğiniz isim demode' yanıtını verince ortalık karıştı.
Yanıt gecikmedi
Avşar'ın yaptığı bu açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düşerken, konunun muhatabı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak cevabını verdi.