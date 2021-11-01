Hülya Avşar Gülben Ergen'e laf attı polemik yeniden fitillendi! Cevap gecikmedi!

“Gülben Ergen’le düet yapmak mı tenis maçı yapmak mı?”

Hülya Avşar dijital bir platform üzerinden yayınlanan programda, “Gülben Ergen’le düet yapmak mı tenis maçı yapmak mı?” sorusuna önce teniste rakibinin bile olamayacağını esprili bir dille anlattı, ardından da Ergen için “demode” sözcüğünü kullandı.