Hülya Avşar eski aşkına yeniden mi dönüyor Kaya Çilingiroğlu'na olay yorum

Boşandıktan sonra sıkı bir dost olan Avşar ve Çilingiroğlu, sık sık gündeme geliyor. Bu sefer ise, Instagram hesabından Kaya Çilingiroğlu'nun fotoğrafına yorum yapan Hülya Avşar, "Vay tekrar mı alsam seni?" ifadelerini kullandı.