Hülya Avşar eski aşkına yeniden mi dönüyor Kaya Çilingiroğlu'na olay yorum
Sosyal medyada yaşanan bir olay, 1997-2005 yılları arasında evli kalan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu aşkının yeniden alevlendiği iddialarına neden oldu.
Kızları Zehra'yı dünyaya getirdikten sonra boşanma kararı alan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada sürekli birbirlerini beğenen ve yorum yapmaktan kaçınmayan eski aşıkların, bu sefer Avşar kızının yaptığı bir yorum nedeniyle barıştıkları söylendi.
Boşandıktan sonra sıkı bir dost olan Avşar ve Çilingiroğlu, sık sık gündeme geliyor. Bu sefer ise, Instagram hesabından Kaya Çilingiroğlu'nun fotoğrafına yorum yapan Hülya Avşar, "Vay tekrar mı alsam seni?" ifadelerini kullandı.
Hülya Avşar, daha önce de "Kaya ile yeniden evlenmek bir tektaşa bakar" açıklamasını yapmıştı. 11 yıllık evliliklerinin ardından Eylül 2005'te boşanan Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, birbirlerine yazdıkları mesajlar ile gündem olmuştu.
Kaya Çilingiroğlu, Instagram'da 20 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış, 55 yaşındaki futbol yorumcusunun eski eşi fotoğrafın altına dikkat çeken bir yorum yazmıştı.