Hülya Avşar Bodrum'da sahne aldı! Yeni şarkısının müjdesini verdi...

Kariyerine oyunculuk ve şarkıcılık ile devam eden, güzelliği ile gönüllere taht kuran Hülya Avşar, bayramın birinci günü uzun bir aradan sonra Batum'da sahne almış, derin yırtmaçlı elbisesiyle çok konuşulmuştu. Konser programına devam eden Avşar kızı önceki gün Bodrum'da sahne aldı. Konser önce basın mensupları ile bir araya gelen Avşar yeni şarkısının müjdesini vererek, klip yönetmenliğini de kendisinin yapacağını söyledi...