Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı Coşkun Sabah seneler sonra ihaneti anlattı

Coşkun Sabah, bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar hakkında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Sabah, "Hülya ile birlikteyken bir yıldan sonra benim askerlik zamanım geldi. Havaalanına Hülya beni ağlayarak yolcu etti. Sonra askerdeyken böyle bir haber okudum'' ifadelerini kullandı.