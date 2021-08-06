Hulusi Akar’ı çıldırtan dedikodu

Hulusi Akar ismi uzun zamandır “Darbe yapacak” fitnesi ile öne çıkarılıyor. “Erdoğan’ın Sisi’si olacak” diyenler de oldu.

Bir yıl önceydi sanırım.

Hulusi Akar’ı ziyarete gitmiştim.

“Sizin için Erdoğan’ın Sisi’si olacak diyorlar” dediğimde adeta çıldırdı ve 15 Temmuz gecesini hatırlattı.

“FETÖ önüme tüm imkânları sundu. Bu hainlerle işbirliği yapmadım diye beni boğuyorlardı. İp geçirdiler boynuma, “Ya darbenin başı olursun, ya da buracıkta ölürsün” dediler. Ben ölümü göze alıp, FETÖ’nün hain darbe girişimine ortak olmadım. Bu nasıl bir alçaklıktır, bu nasıl bir namussuzluktur ya… “

Hulusi Paşa, daha ağır ifadeler kullandı.

Çıldırdı dedim ya…

Bir yıl geçti aradan; yine aynı yalanlar, aynı iftiralar, aynı alçaklıklar tedavüle sokuluyor. Asker-Polis birbirini gırtlaklasın istiyorlar. Devletin başını diri diri mezara gömmek istiyorlar. Ülke için canla başla çalışan bakanları birbirine düşürmek istiyorlar.

Ve fakat…

Onlar da buradan da kendilerine ekmek çıkmayacağını biliyorlar.

Bildikleri halde havlamaya devam.

Hoşt!