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Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz tepkisi: Geldikleri gibi giderler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin, “Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler” dedi.

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Doğu Akdeniz'deki gerilim devam ederken Türkiye, üst üste NAVTEX ilanı yayınlamıştı. Bu gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sert açıklamalarda bulundu.

Bakan Hulusi Akar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin, “Binlerce kilometreden gelip kabadayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler” dedi.

''Bunu da kimse engelleyemez''
''Biz gerginlik veya kabadayılık peşinde değiliz.'' diyen Akar, ''Biz açık ve net bir şekilde inançla imanla, bilgiyle, mantıkla, bilimle, hukukla hak alaka ve menfaatlerimizin peşindeyiz. Bunu da kimse engelleyemez.'' ifadelerini kullandı.

''Barış değil çatışma, çözüm değil çözümsüzlük getirir''
Diğer dost ve müttefik ülkelerden de bu konuda objektif olmalarını beklediklerini belirten Bakan Akar, “Üçüncü ülkelerin de bu konuya mantıklı, aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir. Siz eğer Güney Kıbrıs’ın ambargosunu kaldırırsanız, dengeleri bu şekilde bozmaya kalkarsanız bu barış değil çatışma, çözüm değil çözümsüzlük getirir. Bunu da herkesin bilmesi lazım” diye konuştu.

“Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum''
Türkiye’nin birliği, bütünlüğü ve güvenliği için karada, denizde ve havada faaliyetlerini yoğun şekilde sürdüren silah ve mesai arkadaşlarına başarılar dileyen Bakan Akar, “Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum. Bugünlere gelmemizdeki büyük fedakarlık ve katkılarından dolayı minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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