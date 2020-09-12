Hulusi Akar kamuflajı giydi gereken neyse yapacağız

Helikopterle SAT timlerinin bulunduğu bölgeye gelen Akar ve TSK komuta kademesi, burada SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe tarafından karşılandı ve brifing aldı. Daha sonra Akar ve Komutanlar SAT timleri tarafından gerçekleştirilen yüzer unsurlara yönelik tatbikatı takip etti.