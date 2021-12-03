Hulki Cevizoğul 'maaşımın 4 katını kazandım' dedi! Hande Fırat'ın lafı kahkahaya boğdu

CNN Türk'te gazeteci Hulki Cevizoğlu ile Gece Görüşü programının moderatörü Hande Fırat ile arasında geçen 'son haber' diyaloğu sosyal medyada olay oldu.

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN Türk ekranlarında Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü isimli programda meslekte yaşadığı bir olayı anlattı. Cevizoğlu’nun Hürriyet Gazetesi’nde çalıştığı dönemde yaptığı bir haberle ilgili anısını anlatırken Hande Fırat’ın ‘Bu gazetede yaptığınız son haber miydi?’ sorusu üzerine Cevizoğlu’nun canlı yayında verdiği cevap ilginç anların yaşanmasına neden oldu.



Cevizoğlu, “Özal başbakan olduktan 6 ay sonra Bodrum’da Aktur Tatil Köyü’ne gitti biz de başbakanlık muhabiri olarak kendisini takip ediyoruz. O sırada başbakanlık görevinden ayrılan Bülent Ulusu da aynı tatil köyünde tatil yapıyor. Ben de Hürriyet Gazetesi’nde çalışıyorum. Gazete o dönemde haftalık para ödülleri veriyor hem haber fotoğrafına hem de habere. Ben maaşımın dört katı para kazandım yaptığım haberle. Bülent Ulusu o sıralarda sık sık Özal’la çatışıyor. Eski başbakan Bülent Ulusu’yu tatil köyünde yakaladım soru soruyorum. Bana dedi ki, “Sırf Turgut’un hatırı için karşılıksız para bastık.” bunu hemen yazı işlerine bildirdim, haber ertesi günü sürmanşet oldu. Turgut Özal haber yayınlanınca gazetecileri apar topar çağırdı. “Bu haber yalandır, Bülent Ulusu bana asla Turgut demez, ben de dedim ki işte bant burada..” sözleriyle yaşanan olayı anlattı.



"Espiriyi yapmazsam olmazdı!"

O sırada araya giren Hande Fırat, ‘Son haberiniz miydi bu? Espiriyi yapmazsam olmazdı!’ ifadelerini kullanınca yılların deneyimli ismi Hulki Cevizoğlu da, “Ben de esprine espri ile cevap vereceğim şimdiki Hürriyet’te çalışsam evet” şeklinde cevapladı.