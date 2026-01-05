Hükümet Maduro için ses çıkarmadı eleştirilerine Cem Küçük bakın ne dedi?

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçıran ABD'ye karşı hükümeti sessiz kalmakla eleştirenler için "Dışarıdan atıp tutmak kolay. Devlet işleri sosyal medyadan atarlanmaya benzemez!" dedi.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu evinden kaçırmasının yankıları sürüyor.

Maduro'nun görevi başındayken ABD'nin askeri müdahalede bulunarak alıkonması dünya gündeminin ilk sırasına yerleşti.

Operasyon sonrası kimi çevreler, hükümeti ABD'ye karşı ses çıkarmamakla eleştirdi.

İktidara yönelik tepkileri Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, "Devlet yönetmek, sosyal medyada atarlanmaya benzemez!" başlıklı yazısında değerlendirdi.

"Dışarıdan atıp tutmak kolay"

Rusya ve Çin'in bile bir şey yapmadığına dikkat çeken Küçük, "Dışarıdan atıp tutmak kolay. Devlet işleri sosyal medyadan atarlanmaya benzemez! Kabul et ya da etme karşında dünyanın süper gücü var." ifadelerine yer verdi.

"Sosyal medyadan boş boş sallayanlar iktidarda olsalar ne yapacaklar?"

ABD'nin güçlü oduğu için daha önce de benzer yasa dışı işler sergilediğine dikkat çeken Küçük, Türk Dışişlerinin mesajının son derece yerinde olduğu görüşünü paylaşarak, yazısına böyle devam etti:

"Bu mesaj devlet aklının mantıklı, gerçekçi ve olaylara aklıselim yaklaştığını gösteriyor. Merak ediyorum, sosyal medyadan boş boş sallayanlar iktidarda olsalar ne yapacaklar? ABD’ye savaş mı ilan edecekler?

ABD ile ilişkileri mi bitirecekler? NATO’dan mı çıkacaklar?! Allah’tan devletimizi aklı başında insanlar yönetiyor. Dünyanın gerçekleri bazılarının boş hayalleriyle örtüşmez. Slogan atarak meseleler çözülmez."