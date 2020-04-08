Hükümet koronavirüsle mücadelede başarılı mı? MAK'tan çok konuşulacak anket

MAK Danışmanlık, 81 ilde 2 bin 600 kişinin katılımıyla koronavirüse ilişkin bir anket gerçekleştirdi. Katılımcılara hükümetin en başarılı olduğu konu ne? Yapılan yanlışlar neler? Koronavirüs sonrası umutlu musunuz? Siyasi tercihin değiştirmesine neden oldu mu? ve bu süreçte sizi en çok ne şaşırttı? gibi sorular yöneltildi.