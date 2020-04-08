Hükümet koronavirüsle mücadelede başarılı mı? MAK'tan çok konuşulacak anket
MAK Danışmanlık şirketinin yurt genelinde yaptığı koronavirüs anketinde katılımcıların yüzde 63’ü hükümeti salgınla ilgili önlemlerde başarılı bulduğunu açıklarken 'en başarılı olduğu konu' olarak yüzde 26 ile tedavinin ve maskelerin ücretsiz olması gösterilirdi.
MAK Danışmanlık, 81 ilde 2 bin 600 kişinin katılımıyla koronavirüse ilişkin bir anket gerçekleştirdi. Katılımcılara hükümetin en başarılı olduğu konu ne? Yapılan yanlışlar neler? Koronavirüs sonrası umutlu musunuz? Siyasi tercihin değiştirmesine neden oldu mu? ve bu süreçte sizi en çok ne şaşırttı? gibi sorular yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 63’ü hükümeti salgınla ilgili önlemlerde başarılı bulurken, yüzde 24’ü başarısız bulduğunu belirtti.
'Hükümetin en başarılı olduğu konu'
'Hükümetin en başarılı olduğu konu' olarak yüzde 26 ile tedavinin ve maskelerin ücretsiz olması gösterilirken, ekonomik anlamda atılan adımlar yüzde 18, Sağlık Bakanı’nın halkı düzenli bilgilendirmesi yüzde 14 pay aldı.
Yapılan yanlışlar neler?
Ankete katılanların yüzde 23’ü, koronavirüsle mücadelede siyasi parti liderleri ve belediye başkanlarıyla istişareli hareket edilmemesini yanlış buldu.