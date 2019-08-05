Hükümet Kadın filmi gerçek oldu Kadın aday Suvarlı beldesinde başkanlığı eşinden devraldı

YSK tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Adıyaman'ın Besni İlçesi'ne bağlı Suvarlı Beldesinde dün seçimler yenilendi. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den aday olan Gülfer Ağır, seçimi kazandı.

Başrollerini Sermiyan Midyat ve Demet Akbağ'ın yaptığı 2013 yapımı komedi filmi olan Hükümet Kadın filmi, Suvarlı beldesinde yaşanan başkanlık yarışına benzerliğiyle dikkat çekti.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı, Suvarlı beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan İYİ Parti Adayı Mikail Ağır'ın mazbatasının iptalinin ardından tekrarlanma kararı alınan seçimde bu sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'desona erdi. Seçimi resmi olmayan sonuçlara göre mazbatası iptal edilen Mikail Ağır'ın, AK Parti'den aday olan eşi Gülfer Ağır, seçimi kazandı. Seçimlerde 1661 seçmen 7 sandıkta oy kullanırken, yapılan sayımlarda AK Parti adayı Gülfer Ağır 894 oy, Vatan Partisi adayı Gazi Sabancı 696 oy, BTP adayı Mustafa Doğan 8 oy alırken, 63 oy geçersiz sayıldı.

"Çok güzel projelerim var"

Gülfer Ağır, eşinin sırtını yere getirmediği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok mutluyuz, Suvarlı olarak birleştik ve hakkımız olan seçimi tekrar kazandık. Bütün her şeyi Suvarlı halkına borçluyuz. Beyimin sırtı yere gelmedi. Haksızlığa uğradık tekrar hakkımızı aldık, sevinçliyiz. Eliminden gelen hizmeti yapmaya hazırım. Beldemiz için yapılacak olan şeyler var. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma şahin başkanımdan bazı sözler aldık. Kadınlara yönelik halk eğitim kursları, sporsalonları açacağım, kadınlarımıza yönelik çok güzel projelerim var" diye konuştu.

Oy kullanma işlemi sırasında tartışma

Seçimde AK Parti adayı Gülfen Ağır ile Vatan Partisi adayı Gazi Sabancı yarışırken, dikkat çeken bir olay yaşandı. Serap Gül Ortaokulu'nda oy kullanma işlemi sırasında tartışma çıktı. Taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı. AK Partililerin, sandık görevlilerine yönelik hakaret ve fiili saldırı da bulunduğu iddia edilirken, okula ise Jandarma geldi. Saldırıyı yapanların gözaltına alındığı ifade edildi. Büyüyen olaylar sonucu Cumhuriyet Savcısı'nın da okula geldiği bildirildi.